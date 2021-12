Халеп – автор лучшего удара года в WTA-туре

Фото: Getty Images

Двукратная победительница турниров серии Большого шлема Симона Халеп победила в номинации WTA «Удар года».

Лучшим ударом 2021 года признан обводящий румынки, который она выполнила на турнире в Клуж-Напоке в матче против Габриэлы Русе.

2018 2021



With an passing shot, the 2021 Singles Shot of the Year goes to @Simona_Halep! She secures this award for the second time



