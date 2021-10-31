Халеп прокомментировала победу над Костюк
Контавейт обыграла экс-первую ракетку в финале в Румынии и квалифицировалась на Итоговый
Эстонке противостояла Халеп
Контавейт и Халеп / Фото: twitter.com/TransylvaniaOpn
Аннет Контавейт (WTA, 14) обыграла Симону Халеп (WTA, 18) в финале турнира серии WTA250 в Румынии 6:2, 6:3.
За немногим более часа эстонка сделала 2 эйса, 5 брейков и единожды ошиблась при подаче. Румынка трижды подала навылет, сделала 4 «двойных» и реализовала 2 брейк-поинта из 3-х. Аннет впервые в карьере выиграла у Сомины – 3:1 в пользу Халеп в личных встречах.
SHE'S DONE IT!!!!!— wta (@WTA) October 31, 2021
Anett Kontaveit defeats Halep in Cluj to win her 4th title of 2021 and secure her place in the @WTAFinals for the first time!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/cgQKqgxukO
Триумф Контавейт в Румынии получился двойным. Ведь благодаря победе на соревнованиях в Клуж-Напоке она квалифицировалась на дебютный Итоговый турнир.
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