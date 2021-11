Контавейт обыграла экс-первую ракетку в финале в Румынии и квалифицировалась на Итоговый

Контавейт и Халеп / Фото: twitter.com/TransylvaniaOpn

Аннет Контавейт (WTA, 14) обыграла Симону Халеп (WTA, 18) в финале турнира серии WTA250 в Румынии 6:2, 6:3.



За немногим более часа эстонка сделала 2 эйса, 5 брейков и единожды ошиблась при подаче. Румынка трижды подала навылет, сделала 4 «двойных» и реализовала 2 брейк-поинта из 3-х. Аннет впервые в карьере выиграла у Сомины – 3:1 в пользу Халеп в личных встречах.

SHE'S DONE IT!!!!!



Anett Kontaveit defeats Halep in Cluj to win her 4th title of 2021 and secure her place in the @WTAFinals for the first time!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/cgQKqgxukO