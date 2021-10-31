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Контавейт обыграла экс-первую ракетку в финале в Румынии и квалифицировалась на Итоговый

Эстонке противостояла Халеп
Теннис WTA
31 октября 19:05
Контавейт обыграла экс-первую ракетку в финале в Румынии и квалифицировалась на Итоговый
Контавейт и Халеп / Фото: twitter.com/TransylvaniaOpn

Аннет Контавейт (WTA, 14) обыграла Симону Халеп (WTA, 18) в финале турнира серии WTA250 в Румынии 6:2, 6:3.

За немногим более часа эстонка сделала 2 эйса, 5 брейков и единожды ошиблась при подаче. Румынка трижды подала навылет, сделала 4 «двойных» и реализовала 2 брейк-поинта из 3-х. Аннет впервые в карьере выиграла у Сомины – 3:1 в пользу Халеп в личных встречах.

Триумф Контавейт в Румынии получился двойным. Ведь благодаря победе на соревнованиях в Клуж-Напоке она квалифицировалась на дебютный Итоговый турнир.

Олег Шумейко-младший
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Анетт Контавейт Симона Халеп

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