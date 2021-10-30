Костюк не сумела навязать борьбу Халеп в полуфинале турнира в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка выиграла только один гейм

Фото: пресс-служба турнира

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 55) завершила выступление на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния, проиграв бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп (WTA 18) – 0:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 1 минуту. За это время Костюк выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и не выиграла ни одного гейма на приеме. В свою очередь Халеп не сделала ни одного эйса, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Clinical performance from @Simona_Halep



She's into her first final of 2021 on home turf! #TransylvaniaOpen pic.twitter.com/uejJPu750s — wta (@WTA) October 30, 2021

Костюк уступила Халеп второй раз месяц.

Отметим, что турнир в Клуж-Напоке стал одним из самых успешных для украинских теннисисток в сезоне. Помимо полуфинала Костюк, еще две теннисистки дошли до четвертьфинала – Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Полуфинал турнира в Клуж-Напоке позволит Костюк обновить личный рекорд в одиночном рейтинге WTA. С новой недели она займет 51 или 52 место в женской классификации.

Напомним, накануне Марта заявила, что в скором времени будет бороться за победы на турнирах серии Большого шлема.