Халеп – о вылете с Australian Open: «Я чувствовала тошноту, у меня кружилась голова. Меня сломала жара»
Халеп прекратила сотрудничество с румынскими тренерами
Экс-первая ракетка мира выступала под их руководством с осени 2021 года
Симона Халеп / Фото - eurosportЭкс-первая ракетка мира Симона Халеп попрощалась с румынскими тренерами Адрианом Марку и Даниэлем Добре, с которыми начала сотрудничество с осени прошлого года. Об этом сообщает treizecizero.ro.
Под их руководством двукратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» дошла до финала турнира в Клуж-Напоке и победила в Мельбурне.
На Australian Open-2022 румынка не смогла выйти в четвертьфинал.
Напомним, в последние несколько сезонов Халеп сотрудничала с Дарреном Кэхиллом, под руководством которого выиграла два «мэйджора» – Roland Garros-2018 и Wimbledon-2019.
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