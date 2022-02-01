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Халеп прекратила сотрудничество с румынскими тренерами

Экс-первая ракетка мира выступала под их руководством с осени 2021 года
Теннис WTA
01 февраля 22:55
Халеп прекратила сотрудничество с румынскими тренерами
Симона Халеп / Фото - eurosport
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп попрощалась с румынскими тренерами Адрианом Марку и Даниэлем Добре, с которыми начала сотрудничество с осени прошлого года. Об этом сообщает treizecizero.ro.

Под их руководством двукратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» дошла до финала турнира в Клуж-Напоке и победила в Мельбурне. 

На Australian Open-2022 румынка не смогла выйти в четвертьфинал.

Напомним, в последние несколько сезонов Халеп сотрудничала с Дарреном Кэхиллом, под руководством которого выиграла два «мэйджора» – Roland Garros-2018 и Wimbledon-2019.
Владимир Кириченко
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