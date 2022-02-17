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Халеп пробилась в полуфинал турнира в Дубае

Румынская теннисистка уверенно обыграла Онс Жабер
Теннис WTA
17 февраля 19:40
Халеп пробилась в полуфинал турнира в Дубае
Фото: WTA

23-я ракетка мира Симона Халеп пробилась в полуфинал турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв 10-го номера мирового рейтинга Онс Жабер – 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 22 минуты. За это время Халеп не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 брейк-поинта.

В полуфинале Халеп сыграет против Алены Остапенко. Их главный очный матч состоялся в финале Roland Garros и тогда победу одержала представительница Латвии.

Напомним, борьбу на турнире в Дубае продолжает и представительница УкраиныДаяна Ястремская.



 

Сергей Остапенко
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Симона Халеп Онс Жабер

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