Халеп пробилась в полуфинал турнира в Дубае

Фото: WTA

23-я ракетка мира Симона Халеп пробилась в полуфинал турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв 10-го номера мирового рейтинга Онс Жабер – 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 22 минуты. За это время Халеп не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 брейк-поинта.

A 3rd Dubai semifinal for the 2-time champ



@Simona_Halep wins a fun one against Jabeur!



Ostapenko up next for a place in the #DDFTennis final pic.twitter.com/6N1OV9Acf5