Остапенко почти три часа билась с Квитовой на пути в полуфинал турнира в Дубае

Судьба матча решилась на тай-брейке третьей партии

21-я ракетка мира Алена Остапенко стала первой полуфиналисткой турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв двукратную победительницу Больших шлемов Петру Квитову – 7:5, 5:7, 6:7(9).

Теннисистки провели на корте 2 часа и 42 минуты. За это время Остапенко выполнила 2 подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 11 эйсов, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

В полуфинале Остапенко сыграет против победительницы встречи Онс Жабер – Симона Халеп.

Напомним, борьбу на турнире в Дубае продолжает и представительница Украины – Даяна Ястремская.