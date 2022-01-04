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Халеп: «В этом году будет очень интересно»

Румынская теннисистка высказалась о конкуренции в 2022 году
Теннис WTA
22:00
Халеп: «В этом году будет очень интересно»
Симона Халеп / фото - tennishead.net

Двукратная чемпионка Grand Slam Симона Халеп высказалась о конкуренции в WTA-туре в следующем сезоне.

Халеп цитиурет пресс-служба WTA:

«Я думаю, она отличается от той, какая была пять лет назад. Она более открытая, и у тинейджеров есть дополнительные возможности, чтобы выигрывать крупные турниры. Каждый матч очень сложный. Первый круг, второй, полуфинал – уровень примерно одинаковый.

Я думаю, это хорошо. Это позитивно для тенниса. Я мало смотрела в прошлом году из-за травмы, но видела некоторые результаты. В этом году будет очень интересно. Я с нетерпением его жду, чтобы понять, смогу ли я остаться подольше».

Симона Халеп поделилась планами на следующий сезон.

Рене Тер Велде
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