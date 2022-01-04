Халеп: «В этом году будет очень интересно»

Симона Халеп / фото - tennishead.net

Двукратная чемпионка Grand Slam Симона Халеп высказалась о конкуренции в WTA-туре в следующем сезоне.

Халеп цитиурет пресс-служба WTA:

Я думаю, это хорошо. Это позитивно для тенниса. Я мало смотрела в прошлом году из-за травмы, но видела некоторые результаты. В этом году будет очень интересно. Я с нетерпением его жду, чтобы понять, смогу ли я остаться подольше».