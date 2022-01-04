Халеп: «Возвращение в топ-10 – главная и единственная цель»
Халеп: «В этом году будет очень интересно»
Румынская теннисистка высказалась о конкуренции в 2022 году
Симона Халеп / фото - tennishead.net
Двукратная чемпионка Grand Slam Симона Халеп высказалась о конкуренции в WTA-туре в следующем сезоне.
Халеп цитиурет пресс-служба WTA:
«Я думаю, она отличается от той, какая была пять лет назад. Она более открытая, и у тинейджеров есть дополнительные возможности, чтобы выигрывать крупные турниры. Каждый матч очень сложный. Первый круг, второй, полуфинал – уровень примерно одинаковый.
Я думаю, это хорошо. Это позитивно для тенниса. Я мало смотрела в прошлом году из-за травмы, но видела некоторые результаты. В этом году будет очень интересно. Я с нетерпением его жду, чтобы понять, смогу ли я остаться подольше».
Симона Халеп поделилась планами на следующий сезон.
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