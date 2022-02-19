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Хуан Мартин Дель Потро начал лечение колена в Швейцарии

Легендарный аргентинец отправился в клинику города Муттенц
Теннис ATP
21:25
Хуан Мартин Дель Потро начал лечение колена в Швейцарии
Хуан Мартин Дель Потро / фото - Alejandro Leiva

Чемпион US Open-2009 и двукратный олимпийский призер Хуан Мартин Дель Потро отправился в клинику города Муттенц в Швейцарии, где намерен продолжить лечение колена для того, чтобы избавиться от болей.

Аргентинца цитирует портал pagina12.com.ar:

«Я не буду прекращать ходить по врачам, пока, наверное, кто-то не скажет мне, что проблема в другом, как это было с Энди Марреем, который вернулся в игру, или с моим другом Пабло Андухаром, который перенес пять операций, или со многими другими теннисистами, прошедших через это. Однажды все изменится и все, что не делается – к лучшему».

Хуан Мартин Дель Потро объявил о завершении карьеры.

Рене Тер Велде
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