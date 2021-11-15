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Киргиос: «Без Федерера не было бы ни Надаля, ни Джоковича»

Одиозный австралийский теннисист – о вкладе швейцарца в развитие игры
Теннис ATP
22:45
Киргиос: «Без Федерера не было бы ни Надаля, ни Джоковича»
Фото: Love Tennis

Одиозный австралийский теннисист Ник Киргиос поделился мнением о Роджере Федерере. Слова бывшей 13-й ракетки мира приводит L'equipe:

«Для меня Федерер – это Майкл Джордан в теннисе. Он столько добился в этом спорте, в его популяризации среди фанатов и детей. Я считаю, что больше всего из Большой тройки дети восхищаются именно Федерером.

В целом именно он внес наибольший вклад в развитие тенниса. И именно его уход на пенсию нанесет наибольший вред теннису, его спонсорству. Без Федерера не было бы ни Джоковича, ни Надаля. Они же все время гнались за ним».

В этом сезоне Федерер сыграл только на турнирах в Дохе, Женеве и Галле, а также выступил на Roland Garros и Wimbledon. По итогам года швейцарец впервые с 2017 года покинул топ-10 рейтинга.

Напомним, 40-летний швейцарец может пропустить Australian Open.

 

Сергей Остапенко
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Теги

Ник Киргиос Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович

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