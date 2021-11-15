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Легендарный Федерер, вероятнее всего, не сыграет на Australian Open-2022

Экс-первая ракетка мира продолжает восстановление после третьей операции
Теннис Grand Slam
10:24
Легендарный Федерер, вероятнее всего, не сыграет на Australian Open-2022
Роджер Федерер / Фото - eurosport
Наставник легендарного швейцарца Роджера Федерера Иван Любичич оценил вероятность того, что 20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» сыграет на Australian Open-2022. 

Цитирует Любичича reuters.com.

«Думаю, шансов очень мало. Он пока еще восстанавливается, и я его знаю – если он играет турнир, то хочет его выиграть и выступать на все 100%. Так что участие в Australian Open маловероятно. Но он постепенно двигается вперед. Ему 40 лет, так что нужно иметь терпение. Восстановление уже проходит не так быстро, как раньше. Мы с ним разговаривали, и я могу вас уверить – он хочет вернуться в теннис. А когда он решит завершить карьеру, уход не будет внезапным».


Напомним, в конце лета 40-летний теннисист перенес третью операцию на колене.

В этом сезоне Федерер сыграл только на турнирах в Дохе, Женеве и Галле, а также выступил на Roland Garros и Wimbledon. По итогам года швейцарец впервые с 2017 года покинул топ-10 рейтинга.
Владимир Кириченко
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