Конта прокомментировала свое решение завершить карьеру
Бывшая четвертая ракетка мира Йоханна Конта прокомментировала решение завершить карьеру. Слова Конты приводит WTA:
«Я хотела разобраться со своими эмоциями и чувствами, и дать себе время для решения. Благодаря этому я успокоилась, поскольку мой уход ни в коей мере не означает, что я больше не люблю этот спорт или больше не представляю себя играющей.
Даже сейчас я скучаю по игре. Скучаю по той жизни потому, что, сколько себя помню, не знала другой. Интересно отпустить то, с чем был связан так долго.
Я – ролевая модель для людей, которые чувствовали себя слишком старыми, чтобы взять и сделать что-то. Для, людей, которым говорили, что в них нет ничего особенного, они не достаточно хороши, их время ушло или они неперспективны. Я – ролевая модель для игроков и людей, которые строят свою карьеру на умении быстро справляться с невзгодами и кропотливой работе».
Напомним, недавно Конта рассказала о том, что у нее есть проблемы с сердцем, а летом британская теннисистка переболела коронавирусом.
Конта – бывшая четвертая ракетка мира. Помимо этого, она сыграла в трех полуфиналах турниров серии Большого шлема, а также четырежды становилась чемпионкой турниров WTA в одиночном разряде.
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