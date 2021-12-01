Конта прокомментировала свое решение завершить карьеру

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Бывшая четвертая ракетка мира Йоханна Конта прокомментировала решение завершить карьеру. Слова Конты приводит WTA:

Даже сейчас я скучаю по игре. Скучаю по той жизни потому, что, сколько себя помню, не знала другой. Интересно отпустить то, с чем был связан так долго.

Я – ролевая модель для людей, которые чувствовали себя слишком старыми, чтобы взять и сделать что-то. Для, людей, которым говорили, что в них нет ничего особенного, они не достаточно хороши, их время ушло или они неперспективны. Я – ролевая модель для игроков и людей, которые строят свою карьеру на умении быстро справляться с невзгодами и кропотливой работе».