Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс

Британку продолжает беспокоить травма паха
Теннис WTA
07:35
Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс
Йоханна Конта / фото - tennishead.net

Бывшая четвертая ракетка мира Йоханна Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс. Сообщается, что британку продолжает беспокоить травма паха, из-за которой она пропустила US Open.

В нынешнем сезоне Конта выступила на 10 турнирах. Ее баланс побед и поражений 10:8. В июне британка взяла титул в Ноттингеме.

В начале года Конта была 14-й ракеткой мира, а сейчас занимает 81-е место.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Йоханна Конта травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Конта снялась с US Open из-за травмы
Конта снялась с US Open из-за травмы
Теннис Grand Slam
31 августа 08:32

Новости: Теннис

Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс
Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс
WTA
07:35
Свитолина сыграет на турнире WTA в Тенерифе
Свитолина сыграет на турнире WTA в Тенерифе
WTA
21 сентября 21:30
Калинина снялась с турнира в Нур-Султане
Калинина снялась с турнира в Нур-Султане
WTA
21 сентября 14:45
Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на Итоговый турнир WTA
WTA
21 сентября 07:35
Маррей: «Джокович уже выигрывал четыре Турнира Большого шлема подряд, просто не в один год»
Маррей: «Джокович уже выигрывал четыре Турнира Большого шлема подряд, просто не в один год»
ATP
20 сентября 21:35
Федерер: «Джокович в этом году показал поистине выдающиеся результаты»
Федерер: «Джокович в этом году показал поистине выдающиеся результаты»
ATP
20 сентября 19:35
Паолини – о дебютно титуле WTA: «Последние пару месяцев очень много работаю, стала лучше понимать свою игру»
Паолини – о дебютно титуле WTA: «Последние пару месяцев очень много работаю, стала лучше понимать свою игру»
WTA
20 сентября 11:40
Осака выбыла из топ-5, Свитолина располагается на четвертом месте
Осака выбыла из топ-5, Свитолина располагается на четвертом месте
WTA
20 сентября 10:50
Сборная Украины сыграет в дополнительном отборе Кубка Дэвиса
Сборная Украины сыграет в дополнительном отборе Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
20 сентября 09:15
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости