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Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс
Британку продолжает беспокоить травма паха
Йоханна Конта / фото - tennishead.net
Бывшая четвертая ракетка мира Йоханна Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс. Сообщается, что британку продолжает беспокоить травма паха, из-за которой она пропустила US Open.
В нынешнем сезоне Конта выступила на 10 турнирах. Ее баланс побед и поражений 10:8. В июне британка взяла титул в Ноттингеме.
В начале года Конта была 14-й ракеткой мира, а сейчас занимает 81-е место.
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