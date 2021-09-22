Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс

Британку продолжает беспокоить травма паха

Йоханна Конта / фото - tennishead.net

Бывшая четвертая ракетка мира Йоханна Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс. Сообщается, что британку продолжает беспокоить травма паха, из-за которой она пропустила US Open.

В нынешнем сезоне Конта выступила на 10 турнирах. Ее баланс побед и поражений 10:8. В июне британка взяла титул в Ноттингеме.

В начале года Конта была 14-й ракеткой мира, а сейчас занимает 81-е место.