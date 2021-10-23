Контавейт: «Надеюсь, получу удовольствие от финала Кубка Кремля»

Анетт Контавейт / фото - Getty Images

20-я ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт переиграла чешку Маркету Вондроушову в полуфинале Кубка Кремля и вышла в финал соревнований, в котором ей предстоит сыграть с россиянкой Екатериной Александровой.



В послематчевом интервью пресс-службе турнира Контавейт подвела итоги матча, а также поделилась ожиданиями от предстоящей игры.

Оцените свое соперничество с Вондроушовой.

Я впервые ее победила, но наш первый матчи был довольно давно. Потом мы встречались на Уимблдоне, и я помню ту встречу. С тех пор я стала играть лучше и стала увереннее в себе. Важно было думать о положительных моментах, а не о своих ошибках. Стараться контролировать розыгрыши, потому что Маркета действует очень разнообразно. Мне нужно было активно атаковать. К счастью, я была ко всему довольна.

Оцените полуфинальный матч.

Это сложная оппонентка. Я старалась оставаться агрессивной и менять направление полета мяча. В конца каждого из сетов мне казалось, что я сбавляю, а она прибавляет, но в итоге я собой довольна.

Вы – вторая эстонка в финале Кубка Кремля.

Не думаю об этом. Важно фокусироваться на своей игре, а не на достижениях других. Это приятно, я рада, что представляю Эстонию на мировой арене. Хочу пройти путь до конца и победить.

Чего ждете от Александровой?

Мы играли в Остраве, у нее был матч-пойнт или несколько, и это было очень сложно. Это покрытие хорошо ей подходит, так что мне придётся непросто. Нужно быть готовой к серьёзной борьбе и концентрироваться на себе.

Я показываю неплохой теннис и верю, что смогу получить удовольствие от матча.