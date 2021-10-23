Жабер обыграла Контавейт на пути в полуфинал в Индиан-Уэллсе
Контавейт стала первой финалисткой Кубка Кремля
Эстонка уверенно обыграла Вондроушову
Анетт Контавейт / Фото - gotennis.ru20-я ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт переиграла чешку Маркету Вондроушову в полуфинале Кубка Кремля со счетом 6:3, 6:4.
За чуть более часа матча Контавейт оформила пять брейков и дважды ошиблась при подаче. В активе 35-го номера рейтинга WTA один эйс, три брейка и одна двойная ошибка.
После этой победы Анетт счет в личных встречах теннисисток стал 2:1 в пользу чешки.
В финале турнира в Москве Контавейт встретится или с гречанкой Марией Саккари, или с россиянкой Екатериной Александровой.
Накануне стало известно, что первая ракетка мира Эшли Барти не сыграет на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика).
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