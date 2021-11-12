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Корда – первый финалист молодежного Итогового турнира

Американец в пяти сетах обыграл соотечественнике Брендона Накашиму
Теннис ATP
22:25
Корда – первый финалист молодежного Итогового турнира

39-я ракетка мира Себастьян Корда стал первым финалистом молодежного Итогового турнира АТР, обыграв соотечестенника Брендона Накашиму (АТР 63) – 4:3(3), 2:4, 1:4, 4:2, 4:2.

Матч продолжался 1 час и 55 минут. За это время Корда выполнил 10 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки, а также выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 5 эйсов, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Во втором полуфинале сыграют фаворит турнира Карлос Алькарас и Себастьян Баес.

Молодежный Итоговый турнир играется по специальным правилам. На турнир отбираются лучшие игроки мира до 21 года. Семь теннисистов квалифицируются через рейтинг, еще один получает wild-card. 

Предыдущими чемпионами молодежного Итогового турнира являются Стефанос Циципас и Янник Синнер

Сергей Остапенко
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Себастьян Корда

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