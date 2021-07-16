Костюк: «Для меня большая честь – квалифицироваться на 18 лет в Олимпиаду, так что решение об отказе далось нелегко»

Марта нацелена выиграть медаль на ОИ-2024

Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк поделилась своим мнением об Олимпийских Играх. Отметим, что украинке не удастся выступить на Олимпиаде-2020 из-за травмы плеча.



Это была для меня большая честь – квалифицироваться на Олимпийские Игры в 18 лет. В спорте Олимпиада как эталон – то, ради чего все работают и занимаются спортом. Надеюсь, что к следующим Играм буду готова и буду ехать за медалью. Морально было очень тяжело принять решение об отказе, потому что я планировала ехать на Олимпиаду: все было готово, все документы и планы. Но обстоятельства так сложились, что я не смогла.

Напомним, что в паре с Элиной Свитолиной вместо Костюк будет играть Даяна Ястремская.