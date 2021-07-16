Марта Костюк пропустит Олимпийские игры
Костюк: «Для меня большая честь – квалифицироваться на 18 лет в Олимпиаду, так что решение об отказе далось нелегко»
Марта нацелена выиграть медаль на ОИ-2024
08:20
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net
Третья ракетка Украины Марта Костюк поделилась своим мнением об Олимпийских Играх. Отметим, что украинке не удастся выступить на Олимпиаде-2020 из-за травмы плеча.
Это была для меня большая честь – квалифицироваться на Олимпийские Игры в 18 лет. В спорте Олимпиада как эталон – то, ради чего все работают и занимаются спортом. Надеюсь, что к следующим Играм буду готова и буду ехать за медалью.
Морально было очень тяжело принять решение об отказе, потому что я планировала ехать на Олимпиаду: все было готово, все документы и планы. Но обстоятельства так сложились, что я не смогла.
Напомним, что в паре с Элиной Свитолиной вместо Костюк будет играть Даяна Ястремская.
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