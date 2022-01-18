Костюк к новому сезону готовилась с тренером Синнера

Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк рассказала, что в межсезонье начала работать с новым тренером:



Мне не хотелось бы, чтобы с самого начала были притирки. Так что практически всю предсезонку я провела с Волпини. Он будет со мной периодически ездить на турниры, мы еще составляем график. У него же есть еще работа в академии и с Синнером он ездит. Так что пока все устаканивается.