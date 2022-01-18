Костюк: «Я знаю, как играть с Соррибес-Тормо»
Костюк к новому сезону готовилась с тренером Синнера
Об условиях сотрудничества с новым наставником украинка пока не договорилась
Фото: j48tennis.net
Третья ракетка Украины Марта Костюк рассказала, что в межсезонье начала работать с новым тренером:
С кем я работала во время межсезонья? Я тренировалась вместе с Андреа Волпини, он один из главных тренеров в академии Рикардо Пьятти, он также тренирует Янника Синнера. В конце прошлого года я искала себе тренера. Мы с ним не договорились ни об условиях, ни общение у нас не сложилось.
Мне не хотелось бы, чтобы с самого начала были притирки. Так что практически всю предсезонку я провела с Волпини. Он будет со мной периодически ездить на турниры, мы еще составляем график. У него же есть еще работа в академии и с Синнером он ездит. Так что пока все устаканивается.
Напомним, что во втором круге Australian Open Костюк сыграет с 32-й сеяной турнира.