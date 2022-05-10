Костюк поступилася в першому колі престижного турніру в Італії

Українка програла Бренгл в двох сетах

Фото: j48tennis.net

Третя ракетка України Марта Костюк (WTA, 59) програла в першому раунді турніру серії WTA1000 в Римі Медісон Бренгл (WTA, 61) 4:6, 3:6.



За півтори години на корті українка реалізувала 4 брейк-пойнти з дев’яти та 6 разів помилилася при подачі. Американка здобула 5 брейків та допустила 5 «подвійних». Це був другий офіційний матч тенісисток – рік тому Костюк перемогла на трав’яному турнірі в Бірмінгемі.

Нагадаємо, що у другий раунд в Римі пройшла Ангеліна Калініна.