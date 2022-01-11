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Костюк сыграет с Гауфф во втором круге турнира в Аделаиде

Американка в двух сетах разобралась с Синяковой
Теннис WTA
11 января 13:59
Костюк сыграет с Гауфф во втором круге турнира в Аделаиде
Фото: j48tennis.net

Вторая ракетка США Кори Гауфф (WTA, 19) на старте турнира серии WTA250 в Аделаиде разобралась с Катержиной Синяковой (WTA, 49) 6:1, 6:2.

За час на корте американка сделала 2 эйса, реализовала 4 из шести брейк-поинтов и единожды ошиблась при подаче. Чешка дважды подала навылет и допустила 3 «двойных». Это была третья встреча теннисисток – Коко еще ни разу не проигрывала.

Во втором круге соревнований Гауфф сыграет со второй ракеткой Украины Мартой Костюк.

Олег Шумейко-младший
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Кори Гауфф Марта Костюк

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