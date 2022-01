Костюк сыграет с Гауфф во втором круге турнира в Аделаиде

Фото: j48tennis.net

Вторая ракетка США Кори Гауфф (WTA, 19) на старте турнира серии WTA250 в Аделаиде разобралась с Катержиной Синяковой (WTA, 49) 6:1, 6:2.



За час на корте американка сделала 2 эйса, реализовала 4 из шести брейк-поинтов и единожды ошиблась при подаче. Чешка дважды подала навылет и допустила 3 «двойных». Это была третья встреча теннисисток – Коко еще ни разу не проигрывала.

Just 3 games dropped for the No.3 seed



@CocoGauff arranges a last-16 meeting with Kostyuk in Adelaide!#AdelaideTennis pic.twitter.com/2WrvZaxMnL