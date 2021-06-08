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Костюк уступила Швентек на Roland Garros

Украинка проиграла в двух сетах

Теннис Grand Slam
7 июня 23:52
Костюк уступила Швентек на Roland Garros
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

В четвертом круге Roland Garros украинка Марта Костюк (WTA, 81) проиграла действующей победительнице турнира полячке Иге Швентек (WTA, 9) со счетом 3:6, 4:6.

Матч продлился 94 минуты, в течение которых Костюк подала два эйса против одного у соперницы. При этом, Марта допустила аж четыре двойных ошибок, тогда как Швентек была всего одна.

Также Костюк реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов против 4 из 12 у соперницы.

Отметим, что в четвертьфинале Швентек сыграет с Марией Саккари (WTA, 18).

Карен Агабекян
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(Голосов: 1)

Теги

Ига Швентек Марта Костюк Roland Garros

Комментарии 1

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8 июня 2021г. 00:10
Марта молодець, на відміну від Еліни, яка пішла в затяжне круте піке , але обом треба брати приклад з польки
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