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Костюк узнала первую соперницу в основной сетке в Истборне

Украинка стартует в основе турнира WTA500 в Великобритании
Теннис WTA
22:00
Костюк узнала первую соперницу в основной сетке в Истборне
Марта Костюк / фото - WTA

В первом круге основной сетки Viking International Eastbourne – WTA500 украинская теннисистка Марта Костюк встретится с латвийкой Анастасией Севастовой, получившей статус «лаки-лузера». В прошлом году Марта обыграла соперницу во втором круге US Open, а в этом сезоне уступила в квалификации турнира WTA в Мадриде.

Сегодня в финале квалификации Марта Костюк обыграла лидера посева Чжан Шуай из Китая.

Рене Тер Велде
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Теги

Анастасия Севастова Марта Костюк

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