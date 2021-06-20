Свитолина и Костюк сыграют вместе в парном разряде в Истборне
Костюк узнала первую соперницу в основной сетке в Истборне
Украинка стартует в основе турнира WTA500 в Великобритании
Марта Костюк / фото - WTA
В первом круге основной сетки Viking International Eastbourne – WTA500 украинская теннисистка Марта Костюк встретится с латвийкой Анастасией Севастовой, получившей статус «лаки-лузера». В прошлом году Марта обыграла соперницу во втором круге US Open, а в этом сезоне уступила в квалификации турнира WTA в Мадриде.
Сегодня в финале квалификации Марта Костюк обыграла лидера посева Чжан Шуай из Китая.
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