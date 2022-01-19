Костюк поделилась мнением о предстоящем матче с подругой на Australian Open
Костюк – в третьем раунде AO. Видеообзор матча против сеянной теннисистки
Украинка во второй раз в карьере сыграет на подобной стадии австралийского мэйджора
15:40
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в третий круг Australian Open, обыграв 32-ю сеянную Сарру Соррибес-Тормо.
Видеообзор матча:
Костюк во второй раз в карьере пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В 2019 году на этой стадии турнира она уступила соотечественнице Элине Свитолиной.
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