Козлова провалилась после крупной победы в стартовом сете и вылетела с турнира в Линце

Украинке не удалось пройти китаянку Синьюй

Катерина Козлова / Фото: btu.org.ua

Катерина Козлова (WTA, 145) уступила в стартовом матче турнира серии WTA250 в Линце, Австрия, Ван Синьюй (WTA, 106) 6:2, 2:6, 3:6.



Теннисистки провели на корте 107 минут. Украинка записала в свой актив 2 брейка и 4 эйса, единожды ошибившись при подаче. Китаянка 6 раз подала навылет, допустила столько же «двойных» и реализовала 3 брейк-поинта из 6-и. Это была первая очная игра спортсменок.

Напомним, что ранее во второй раунд вышла Леся Цуренко, а Даяне Ястремской также не удалось преодолеть рубеж первого круга.