Крейчикова – чемпионка Roland Garros

Чешке понадобилось чуть менее двух часов, чтобы справиться с Павлюченковой

Барбора Крейчикова / фото - Getty Images

33-я ракетка мира, чешка Барбора Крейчикова стала новой чемпионкой Roland Garros. В финальном матче теннисистка обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову. Поединок завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час и 56 минут. За это время Крейчикова дважды подала навылет, реализовала 6 брейкпоинтов из 14-и и выиграла 6 геймов подряд, допустив 5 двойных ошибок. Ее соперница также сделала два эйса, реализовала 5 брейкпоинтов из 12-и, выиграла 5 геймов на приеме, совершив всего 1 «двойную».

Для Крейчиковой это первый титул турнира «Большого Шлема» в одиночном разряде. До этого чешка выигрывала пять турниров серии (два в парном разряде и три в миксте).

Напомним, соотечественница Крейчиковой Линда Носкова забрала в свой актив титул юниорского Roland Garros.