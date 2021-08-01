Крейчикова и Синякова выиграли золото Олимпийских Игр в парном разряде

В финальном матче чешские теннисистки обыграли представительниц Швейцарии



Фото: Reuters

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в двух сетах обыграли представительниц Швейцарии Белинду Бенчич и Викторию Голубич в финальном матче теннисного турнира в парном разряде на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) со счетом 7:5, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 25 минут. В активе чешек — девять эйсов и пять реализованных брейкпоинтов из 11.

Именно Крейчиковой и Синяковой в полуфинале проиграли Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Позже россиянки упустили бронзу в матче с бразильянками Лаурой Пигосси и Луизой Стефани.