Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Крейчикова и Синякова выиграли золото Олимпийских Игр в парном разряде

В финальном матче чешские теннисистки обыграли представительниц Швейцарии
Olympics Токио-2020
10:55
Крейчикова и Синякова выиграли золото Олимпийских Игр в парном разряде
Фото: Reuters

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в двух сетах обыграли представительниц Швейцарии Белинду Бенчич и Викторию Голубич в финальном матче теннисного турнира в парном разряде на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) со счетом 7:5, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 25 минут. В активе чешек — девять эйсов и пять реализованных брейкпоинтов из 11.

Именно Крейчиковой и Синяковой в полуфинале проиграли Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Позже россиянки упустили бронзу в матче с бразильянками Лаурой Пигосси и Луизой Стефани.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барбора Крейчикова Катерина Синякова Виктория Голубич Белинда Бенчич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чемпионка Roland Garros Крейчикова покинула олимпийский турнир в Токио
Чемпионка Roland Garros Крейчикова покинула олимпийский турнир в Токио
Olympics Токио-2020
27 июля 10:47
Крейчикова выиграла третий турнир в карьере и все в этом сезоне
Крейчикова выиграла третий турнир в карьере и все в этом сезоне
Теннис WTA
18 июля 15:59
Барти: «Рада, что удалось выйти в четвертьфинал. Теперь предстоит сделать еще один шаг»
Барти: «Рада, что удалось выйти в четвертьфинал. Теперь предстоит сделать еще один шаг»
Теннис Grand Slam
6 июля 14:34
Барти сломила сопротивление чемпионки Roland Garros в четвертом круге Wimbledon
Барти сломила сопротивление чемпионки Roland Garros в четвертом круге Wimbledon
Теннис Grand Slam
5 июля 17:12

Новости: Теннис

Цуренко выступит на грунтовом турнире WTA в Румынии
Цуренко выступит на грунтовом турнире WTA в Румынии
WTA
11:45
Марченко выиграл стартовый матч в отборочной сетке турнира ATP в Вашингтоне
Марченко выиграл стартовый матч в отборочной сетке турнира ATP в Вашингтоне
ATP
11:25
Крейчикова и Синякова выиграли золото Олимпийских Игр в парном разряде
Крейчикова и Синякова выиграли золото Олимпийских Игр в парном разряде
Токио-2020
10:55
Бондаренко завершила выступления на турнире в Чарльстоне в шаге от финала
Бондаренко завершила выступления на турнире в Чарльстоне в шаге от финала
WTA
31 июля 21:54
Бенчич: «Я, Вондроушова и Свитолина заслуженно получили медали»
Бенчич: «Я, Вондроушова и Свитолина заслуженно получили медали»
Токио-2020
31 июля 21:01
Улыбчивую Свитолину наградили бронзовой медалью в Токио
Тема дня
Улыбчивую Свитолину наградили бронзовой медалью в Токио
Токио-2020
31 июля 19:30
Свитолина рассказала, кому посвятила медаль на ОИ-2020
Тема дня
Свитолина рассказала, кому посвятила медаль на ОИ-2020
Токио-2020
31 июля 18:52
12-я ракетка мира стала Олимпийской чемпионкой в Токио
12-я ракетка мира стала Олимпийской чемпионкой в Токио
Токио-2020
31 июля 17:41
Зеленский отметил историческую награду Свитолиной
Зеленский отметил историческую награду Свитолиной
Токио-2020
31 июля 17:20
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости