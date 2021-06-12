Крейчикова – Павлюченковой: «Было очень приятно играть против тебя»
Крейчикова посвятила победу на Roland Garros умершей наставнице
Яна Новотна тренировала чешку до 2017 года
19:58
Барбора Крейчикова / фото - RG
Новоиспеченная чемпионка Roland Garros Барбора Крейчикова посвятила победу на парижском мейджоре своей наставнице Яне Новотне, которая скончалась в 2017 году. В интервью телеканалу Eurosport1 Крейчикова заявила:
«Я очень тяжело переживала уход Яны из жизни. Мы с ней очень близо общались, и в какой то момент она стала членом моей семьи. Последние слова, которые она мне сказала, были: «Наслаждайся каждым моментом игры и выиграй «Шлем». Знаю, что сейчас она смотрит на меня сверху. Я ей очень благодарна.
Было невероятно работать с таким человеком. Она была источником моего вдохновения. Я очень по ней скучаю, и хочу посвятить ей эту победу».
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