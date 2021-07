Крейчикова выиграла третий турнир в карьере и все в этом сезоне

Фото: WTA

Чемпионка Roland Garros Барбора Крейчикова стала победительницей турнира WTA-250 в Праге. В финале 13-я ракетка мира обыграла Терезу Мартинцову, занимающую 78-е место в рейтинге – 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час и 7 минут. За это время Крейчикова выполнила 1 подачу навылет, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов. Ее соперница допустила 1 двойную ошибку и не выиграла ни одного гейма на приеме.

Этот трофей стал третьим для Крейчиковой в карьере (говорим об одиночном разряде). Ранее она выиграла аналогичный турнир в Страсбурге, а затем сенсационно стала чемпионкой Roland Garros. С новой недели 25-летняя представительница Чехии обновит личный рекорд в рейтинге WTA – 11-е место.

The fourth Czech singles champion in Prague



@BKrejcikova caps off a DOMINANT week in front of home fans.#PragueOpen pic.twitter.com/VxVdWKl0pc