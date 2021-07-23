Украинец Крутых ушел с 1:4 в решающем сете на пути в дебютный полуфинал на «челленджерах»
Крутых одолел Стаховского в полуфинале парного турнира в Казахстане
Сергей не смог пробиться во второй финал кряду
Крутых и Ломакин / фото - БТУ
Украинский теннисист Алексей Крутых в паре с казахстанцем Григорием Ломакиным обыграли пару Сергея Стаховского и Петера Полански в полуфинале парного турнира серии АТР Challenger Tour в Нур-Султане, Казахстан, со счетом 6:3, 6:7, 10:7.
Крутых ранее пробился в полуфинал одиночного разряда турнира, благодаря чему обновит свой рекорд в рейтинге АТР.
В финале «челленджера» Крутых и Ломакин сыграют против четвертого сеяного дуэта Сюй Юйсеу (Китайский Тайбэй) / Бенджамин Лок (Зимбабве), которые на прошлой неделе в финальном матче в Нур-Султане одолели Стаховского и Полански.
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