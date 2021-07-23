Крутых одолел Стаховского в полуфинале парного турнира в Казахстане

Сергей не смог пробиться во второй финал кряду

Крутых и Ломакин / фото - БТУ

Украинский теннисист Алексей Крутых в паре с казахстанцем Григорием Ломакиным обыграли пару Сергея Стаховского и Петера Полански в полуфинале парного турнира серии АТР Challenger Tour в Нур-Султане, Казахстан, со счетом 6:3, 6:7, 10:7.

Крутых ранее пробился в полуфинал одиночного разряда турнира, благодаря чему обновит свой рекорд в рейтинге АТР.

В финале «челленджера» Крутых и Ломакин сыграют против четвертого сеяного дуэта Сюй Юйсеу (Китайский Тайбэй) / Бенджамин Лок (Зимбабве), которые на прошлой неделе в финальном матче в Нур-Султане одолели Стаховского и Полански.