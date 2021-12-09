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«Лаки лузер» из Украины вышел в четвертьфинал турнира в Турции

Олег Приходько занимает 708 место в рейтинге АТР
Теннис ATP
10:25
«Лаки лузер» из Украины вышел в четвертьфинал турнира в Турции
Фото: ФТУ

Украинский теннисист Олег Приходько (АТР 708) пробился в четвертьфинал грунтового турнира серии ATP Challenger Tour в Анталье, Турция, обыграв в двух сетах Ли Дак Хи из Южной Кореи (АТР 392) – 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 7 минут. За это время Приходько выполнил 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 6 геймов на приеме. Его соперник сделал 2 эйса, 6 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Следующим соперником Приходько станет победитель матча Джем Илькель (АТР 144) – Филип Жьяну (АТР 318).

24-летний Приходико впервые в карьере выступает в основной сетке «челленджера», куда он попал как «лаки лузер».
Сергей Остапенко
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