Лидер мирового рейтинга против олимпийского чемпиона. Определилась первая полуфинальная пара Итогового ATP

Зверев и Джокович / Фото: Twitter ATP

На Итоговом турнире ATP определилась первая полуфинальная пара соревнований.



С первого места Зеленой группы досрочно в следующий этап вышел лидер мирового рейтинга Новак Джокович. А второе место в Красной занял олимпийский чемпион Александр Зверев.

CONFIRMED: @AlexZverev will take on @DjokerNole in the #NittoATPFinals semis pic.twitter.com/9EZ4kvKFF8