Зверев за час обыграл Хуркача и вышел в полуфинал Итогового
Лидер мирового рейтинга против олимпийского чемпиона. Определилась первая полуфинальная пара Итогового ATP Теніс. Новак Джокович та Алєесандр Зверєв сформували першу пару 1/2 фіналу Підсумкого турніру
На последнем турнире 2018-о года Зверев в финале обыграл Джоковича
Зверев и Джокович / Фото: Twitter ATP
На Итоговом турнире ATP определилась первая полуфинальная пара соревнований.
С первого места Зеленой группы досрочно в следующий этап вышел лидер мирового рейтинга Новак Джокович. А второе место в Красной занял олимпийский чемпион Александр Зверев.
CONFIRMED: @AlexZverev will take on @DjokerNole in the #NittoATPFinals semis pic.twitter.com/9EZ4kvKFF8— ATP Tour (@atptour) November 18, 2021
Напомним, что в 2018-м году теннисисты встречались в финале Итогового. Тогда победу в двух сетах добыл немец.
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