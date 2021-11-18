Зверев – о поражении от Медведева: «Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул»
Зверев за час обыграл Хуркача и вышел в полуфинал Итогового
Олимпийский чемпион добыл победу в двух сетах
Александр Зверев / Фото: Twitter ATP
Третья ракетка мирового рейтинга Александр Зверев выиграл у Хуберта Хуркача (ATP, 9) в групповом раунде Итогового турнира 6:2, 6:4.
Олимпийский чемпион за час сделал 11 эйсов и реализовал 3 брейк-поинта из 7-и. Поляк также 11 раз подал навылет. Это была вторая очная встреча теннисистов – немец еще не проигрывал.
Зверев вышел в полуфинал соревнований с второй строчки в Красной группе. Отметим, что на первом месте находится Даниил Медведев.
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