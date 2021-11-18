Зверев за час обыграл Хуркача и вышел в полуфинал Итогового

Олимпийский чемпион добыл победу в двух сетах

Александр Зверев / Фото: Twitter ATP

Третья ракетка мирового рейтинга Александр Зверев выиграл у Хуберта Хуркача (ATP, 9) в групповом раунде Итогового турнира 6:2, 6:4.



Олимпийский чемпион за час сделал 11 эйсов и реализовал 3 брейк-поинта из 7-и. Поляк также 11 раз подал навылет. Это была вторая очная встреча теннисистов – немец еще не проигрывал.

Зверев вышел в полуфинал соревнований с второй строчки в Красной группе. Отметим, что на первом месте находится Даниил Медведев.