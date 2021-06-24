Людмила Киченок отомстила за Костюк и Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Истборне

Украинка в паре с Ниномией совершила камбэк после «баранки» в первом сете

Людмила Киченок и Макото Ниномия / Фото - btu.org.ua

Людмила Киченок в паре с Макото Ниномией вышла в полуфинал турнира в Истборне.



Украино-японской паре удалось добыть волевую победу над американо-чилийским дуэтом Дезире Кравчик и Алексы Гуарачи 0:6, 6:4, 10:7, который был посеян под третьим номером.

За немногим более часа на корте Киченок и Ниномия совершили одну «двойную» и не смогли выиграть гейм на подаче соперниц. Кравчик и Гуарачи реализовали все три своих брейк-поинта.

В полуфинале турнира Людмила и Макото сыграют с японской парой Сюко Аоямы и Эны Сибахары.

Напомним, что в первом раунде турнира Кравчик и Гуарачи обыграли Элину Свитолину и Марту Костюк.