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Людмила Киченок отомстила за Костюк и Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Истборне

Украинка в паре с Ниномией совершила камбэк после «баранки» в первом сете
Теннис WTA
16:10
Людмила Киченок отомстила за Костюк и Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Истборне
Людмила Киченок и Макото Ниномия / Фото - btu.org.ua

Людмила Киченок в паре с Макото Ниномией вышла в полуфинал турнира в Истборне.

Украино-японской паре удалось добыть волевую победу над американо-чилийским дуэтом Дезире Кравчик и Алексы Гуарачи 0:6, 6:4, 10:7, который был посеян под третьим номером.

За немногим более часа на корте Киченок и Ниномия совершили одну «двойную» и не смогли выиграть гейм на подаче соперниц. Кравчик и Гуарачи реализовали все три своих брейк-поинта.

В полуфинале турнира Людмила и Макото сыграют с японской парой Сюко Аоямы и Эны Сибахары.

Напомним, что в первом раунде турнира Кравчик и Гуарачи обыграли Элину Свитолину и Марту Костюк.

Олег Шумейко-младший
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Людмила Киченок Макото Ниномия

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