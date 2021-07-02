Людмила Киченок с Ниномией совершили камбэк на пути во второй круг Wimbledon

Для прохода в следующий раунд украино-японской паре потребовалось почти два с половиной часа

Людмила Киченок и Ниномия / Фото: btu.org.ua

Людмила Киченок и Макото Ниномия добыли победу в непростом поединке и вышли во второй круг Wimbledon. Украино-японская пара обыграла польский дуэт Магды Линетт и Алисии Росольски 6:4, 3:6, 9:7.



В первом сете Киченок и Ниномие удалось совершить на один брейк больше, что позволило забрать стартовый сет себе. Уже к середине второго сета украино-японская пара «горела» 1:4. Не сумев сделать ответный брейк, они отдали Линетт и Росольски вторую партию.

Третий сет также перешел в 1:4 в пользу представительниц Польши. Но на сей раз Людмиле и Макото удалось сначала забрать один гейм на подаче соперниц, а после при счете 4:5 сделать «брейк по заказу». Затяжной тай-брейк завершился 9:7 и Людмила Киченок с напарницей проходит дальше.

Дальше украино-японскому дуэту предстоит сыграть с американской парой Эйжи Муххамад и Джессики Пегулы.

Отметим, что ранее во второй раунд Wimbledon прошла и сестра Людмилы Надежда Киченок.