Надежда Киченок не сумела превзойти свой лучший результат на Wimbledon
Людмила Киченок вышла в третий раунд Wimbledon в миксте
Украинка в паре с Мараком матч второго круга не играла
20:55
Людмила Киченок / Фото: tennisua.org
Людмила Киченок в паре с австрийцем Оливером Мараком вышла в третий раунд Wimbledon.
Соперники украино-австрийского дуэта японцы Энн Сибахара и Бен Маклахлан, которые являются пятнадцатыми сеянными травяного Шлема, отказались от матча.
В поединке за четвертьфинал Киченок и Мараку предстоит сыграть с победителями встречи Джо Солсбери / Хэрриет Дарт (Великобритания) – Уэсли Коольхоф / Деми Схюрс (Нидерланды).
Напомним, что Людмила не смогла преодолеть рубеж второго раунда парного Wimbledon, а ее сестра Надежда Киченок остановилась на третьем круге травяного Шлема.
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