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Людмила Киченок вышла в третий раунд Wimbledon в миксте

Украинка в паре с Мараком матч второго круга не играла
Теннис Grand Slam
20:55
Людмила Киченок вышла в третий раунд Wimbledon в миксте
Людмила Киченок / Фото: tennisua.org

Людмила Киченок в паре с австрийцем Оливером Мараком вышла в третий раунд Wimbledon.

Соперники украино-австрийского дуэта японцы Энн Сибахара и Бен Маклахлан, которые являются пятнадцатыми сеянными травяного Шлема, отказались от матча.

В поединке за четвертьфинал Киченок и Мараку предстоит сыграть с победителями встречи Джо Солсбери / Хэрриет Дарт (Великобритания) – Уэсли Коольхоф / Деми Схюрс (Нидерланды).

Напомним, что Людмила не смогла преодолеть рубеж второго раунда парного Wimbledon, а ее сестра Надежда Киченок остановилась на третьем круге травяного Шлема.

Олег Шумейко-младший
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