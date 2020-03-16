Марченко поднялся на 10 позиций в рейтинге ATP
Обновился рейтинг ATP.
За последнюю неделю первая ракетка Украины Илья Марченко поднялся на 10 позиций, а россиянин Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на вторую строчку мирового рейтинга, обойдя испанца Рафаэля Надаля благодаря победе на турнире в Марселе.
Рейтинг АТР. 15 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008
2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9940
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8625
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6765
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6375
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5635
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5011
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3640
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453
…
169 (179) Илья Марченко (Украина) – 421
195 (197) Сергей Стаховский (Украина) – 359
Медведев доволен продвижением в рейтинге.