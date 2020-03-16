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Медведев – о победе на турнире в Марселе: «Этот титул важен для моей самооценки»

Россиянин отметил свое продвижение в рейтинге АТР
Теннис ATP
15 марта 08:38
Медведев – о победе на турнире в Марселе: «Этот титул важен для моей самооценки»
Даниил Медведев / Фото - ATP
Титулованный российский теннисист, ныне занимающий вторую строчку рейтинга АТР, Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на турнире в Марселе (Франция). Цитирует Медведева пресс-служба ATP.

«Я очень счастлив. Знал, что в любом случае стану второй ракеткой мира в понедельник. Всегда здорово подняться в рейтинге, сделав что-то особенное. Знаю, что не победа здесь принесла мне очки, чтобы стать вторым номером, но это здорово для самооценки – выиграть турнир и стать вторым в рейтинге. Мне очень нравится цифра 10. Она уже двузначная, о чем я мечтал еще ребенком. Думаю, что это уже немало, но постараюсь больше работать, чтобы добавить еще немного трофеев. Мне очень нравится играть на харде. Думаю, моей манере игры это покрытие подходит больше всего. Кажется, что я заранее знал ответы на вопросы, которые ставил передо мной этот матч. Мой соперник показал невероятный теннис. Я знал, на что он способен, мы провели несколько сложных матчей, особенно когда я проиграл ему в первом круге Roland Garros. Сегодня был непростой матч, и я очень рад, что сумел выйти победителем».

Напомним, в финале турнира в Марселе Медведев обыграл хозяина кортов Пьер-Юга Эрбера.
Владимир Кириченко
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Теги

Даниил Медведев Марсель (ATP)

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