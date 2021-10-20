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Свитолина приехала не готовой на Тенерифе и проиграла уже в первом раунде

Похоже, сезон для первой ракетки Украины завершен
Теннис WTA
15:45
Свитолина приехала не готовой на Тенерифе и проиграла уже в первом раунде
Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно проиграла 63-му номеру мирового рейтинга Марии Осорио Серрано в первом круге турнира серии WTA 250 на Тенерифе – 7:5, 3:6,

Из-за темноты поединок продолжался два дня. До перерыва Свитолина успела выиграть первый сет – 7:5.

Встреча возобновилась около 14:30 по киевскому времени. Украинка сразу же сделала брейк и повела 2:0, однако затем Свитолина взяла только один гейм в партии и, соответственно, позволили сопернице сравнять счет 3:6.

В решающем сете игра украинки совсем развалилась и Осорио Серрано довольно уверенно довела матч до победы и большой сенсации. Перед матчем коэффициент на успех колумбийки составлял 10,5.

На корте теннисистки провели 2 часа и 3 минуты. За это время Свитолина выполнила 2 подачи навылет, столько же раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов. Ее соперница сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 7 геймов на приеме.

Вероятно, причина поражения Свитолиной – травма, о которой теннисистка рассказала еще после выступления в Индиан-Уэллсе.

Как бы там ни было, но сезон для Элины, скорее всего, завершен, ведь на турниры WTA в Курмайер, Трансильванию или Линц она вряд ли поедет, а на Итоговый шансов квалифицироваться больше не осталось.

Напомним, в первом круге турнира на Тенерифе проиграла и другая представительница Украины – Марта Костюк.


Сергей Остапенко
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Элина Свитолина

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