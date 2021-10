Свитолина приехала не готовой на Тенерифе и проиграла уже в первом раунде

Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно проиграла 63-му номеру мирового рейтинга Марии Осорио Серрано в первом круге турнира серии WTA 250 на Тенерифе – 7:5, 3:6,

Из-за темноты поединок продолжался два дня. До перерыва Свитолина успела выиграть первый сет – 7:5.

Встреча возобновилась около 14:30 по киевскому времени. Украинка сразу же сделала брейк и повела 2:0, однако затем Свитолина взяла только один гейм в партии и, соответственно, позволили сопернице сравнять счет 3:6.

В решающем сете игра украинки совсем развалилась и Осорио Серрано довольно уверенно довела матч до победы и большой сенсации. Перед матчем коэффициент на успех колумбийки составлял 10,5.

На корте теннисистки провели 2 часа и 3 минуты. За это время Свитолина выполнила 2 подачи навылет, столько же раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов. Ее соперница сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 7 геймов на приеме.

Biggest win of her career



@CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/fYYoRRkZTb