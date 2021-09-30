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Марченко выбыл во втором раунде турнира в Софии

Первая ракетка Украины не смог переиграть австралийца Миллмана


Теннис ATP
30 сентября 16:38
Марченко выбыл во втором раунде турнира в Софии
Илья Марченко / Фото - btu.org.ua
Лучший теннисист Украины Илья Марченко (№151 ATP) проиграл австралийцу Джону Миллману (№55 ATP) во втором раунде турнира ATP в Софии (Болгария) со счетом 7:5, 6:7, 3:6.

Матч продлился 2 часа 33 минуты. Украинец 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3/4 брейк-поинта. 

Отметим, что на старте решающего сета теннисисты обменялись брейками, после чего Миллман выполнил еще один брейк и удержал отрыв до конца поединка.

Марченко боролся за свой первый с 2016 года (Акапулько, Мексика) четвертьфинал в мужском Туре и первую с того же года победу над соперником из топ-60.

Следующим соперником Миллман станет американец Маркос Гирон (ATP 67).

Напомним, в первом раунде Марченко переиграл 95-ю ракетку мира Андреаса Сеппи (6:4, 6:2).
Владимир Кириченко
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Илья Марченко

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