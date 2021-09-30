Марченко выбыл во втором раунде турнира в Софии

Первая ракетка Украины не смог переиграть австралийца Миллмана







Илья Марченко / Фото - btu.org.ua

Лучший теннисист Украины(№151 ATP) проиграл австралийцу(№55 ATP) во втором раунде турнира ATP в Софии (Болгария) со счетом 7:5, 6:7, 3:6.Матч продлился 2 часа 33 минуты. Украинец 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3/4 брейк-поинта.Отметим, что на старте решающего сета теннисисты обменялись брейками, после чего Миллман выполнил еще один брейк и удержал отрыв до конца поединка.Марченко боролся за свой первый с 2016 года (Акапулько, Мексика) четвертьфинал в мужском Туре и первую с того же года победу над соперником из топ-60.Следующим соперником Миллман станет американец(ATP 67).Напомним, в первом раунде Марченко переиграл 95-ю ракетку мира