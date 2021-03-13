Марченко покинул турнир в Биелле за шаг до финала

Илья Марченко / фото - Getty Images

Первая ракетка Украины Илья Марченков в полуфинале челленджера в Биелле, Италия, уступил Лиаму Броади. Британец опережает украинца на 9 позиций в рейтинге АТР и вышел в финал за 1час 43 минуты, обыграв Илью со счетом 6:3, 7:6.

Броади 3 раза подал навылет и допустил 1 двойную ошибку. Марченко ошибся во время подачи 3 раза и оформил 1 эйс.

Британский теннисист сравнял счет в личных встречах. Илья обыгрывал этого соперника в 2017 году.

В прошлом месяце Марченко удалось взять титул турнира в Биелле, обыграв в финале Энди Маррея.