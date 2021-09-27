Марченко проиграл на старте квалификации турнира АТР
Марченко пробился в основную сетку турнира в Софии
Для победы украинцу потребовалось три сета
Илья Марченко / Фото: Теннисный Портал Украины
В финале квалификации турнира ATP250 в болгарской Софии украинец Илья Марченко (ATP 152) выиграл у чеха Томаша Махача (ATP 138) со счетом 3:6, 6:3, 7:6.
Матч продлился 155 минут, в течение которых Марченко подал пять эйсов против трех у оппонента. При этом, Илья сделал три двойные ошибки, тогда как у Махача их было пять.
Также Марченко реализовал три из четырех брейк-пойнтов против трех из девяти у противника.
Напомним, в полуфинале квалификации Марченко победил более рейтингового оппонента из Италии.
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