Марченко пробился в основную сетку турнира в Софии

Для победы украинцу потребовалось три сета





Илья Марченко / Фото: Теннисный Портал Украины

В финале квалификации турнира ATP250 в болгарской Софии украинец Илья Марченко (ATP 152) выиграл у чеха Томаша Махача (ATP 138) со счетом 3:6, 6:3, 7:6.



Матч продлился 155 минут, в течение которых Марченко подал пять эйсов против трех у оппонента. При этом, Илья сделал три двойные ошибки, тогда как у Махача их было пять.

Также Марченко реализовал три из четырех брейк-пойнтов против трех из девяти у противника.

Напомним, в полуфинале квалификации Марченко победил более рейтингового оппонента из Италии.