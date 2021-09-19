Марченко проиграл на старте квалификации турнира АТР

Украинец не сыграет в основе соревнований в Нур-Султане

Фото: БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко (АТР 155) уступил на старте квалификации турнира серии АТР 250 в Нур-Султане. 34-летний теннисист проиграл 402-й ракетке мира Денису Евсееву – 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час и 55 минут. За это время Марченко выполнил 3 подачи навылет, допустил столько же двойных ошибок и выиграл 1 гейм на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта.

Турнир в Нур-Султане проводится во второй раз. В 2020 году его победителем стал австралиец Джон Миллман. В этом году первый номер посева получил россиянин Аслан Карацев.

В предыдущий раз Марченко играл в основе турнира АТР еще в начале августа. На старте соревнований АТР 500 в Вашингтоне украинец проиграл Маркосу Хирону.