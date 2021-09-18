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Марченко сыграет против 402-й ракетки мира в квалификации турнира АТР-250

Соревнования в Нур-Султане проводятся во второй раз
Теннис ATP
16:35
Марченко сыграет против 402-й ракетки мира в квалификации турнира АТР-250
Фото: БТУ

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 155) узнал соперника по первому раунду турнира серии АТР-250 в Нур-Султане.

Марченко сыграет против 402-й ракетки мира местного теннисиста Дениса Евсеева. Встреча состоится 19 октября. В случае победы, в финале квалификации украинец будет противостоять победителю матча Марко Морони – Марк Полманс.

Турнир в Нур-Султане проводится во второй раз. В 2020 году его победителем стал австралиец Джон Миллман. В этом году первый номер посева получил россиянин Аслан Карацев.

В предыдущий раз Марченко играл в основе турнира АТР еще в начале августа. На старте соревнований АТР-500 в Вашингтоне украинец проиграл Марку Хирону.

Сергей Остапенко
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Илья Марченко

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