Маррей и Джокович провели совместную тренировку на US Open

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Трехкратный чемпион Больших шлемов Энди Маррей и первая ракетка мира Новак Джокович провели совместную тренировку в рамках подготовки к US Open.

Couldn’t resist a at 1 more set between these 2. #murray #djokovic pic.twitter.com/YYsSU5i8ED