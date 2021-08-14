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Тренер Джоковича – о календарном Большом шлеме: «Если Новак выиграет US Open, его слава будет вечной»

Горан Иванишевич отметил колоссальный труд своего подопечного

Теннис ATP
14:54
Тренер Джоковича – о календарном Большом шлеме: «Если Новак выиграет US Open, его слава будет вечной»
Новак Джокович / Фото - tennishead
Тренер первой ракетки мира, легендарного серба Новака Джоковича, Горан Иванишевич, оценил значимость того, что его подопечный близок к завоеванию календарного Большого шлема.

Цитирует Иванишевича Tennis Head.

«Я – часть команды, которая создает историю. Если Джокович выиграет US Open в этом году и соберет календарный Большой шлем, его слава будет вечной, как и у Рода Лэйвера. Хотя нужно признать, что добиться такого успеха в XXI веке намного сложнее, чем во времена Лейвера. Новаку было очень нелегко. Пять-шесть лет назад никто и представить не мог, что Джокович добьется такого достижения исторического масштаба».


Ранее Джокович сообщил, что пропустит турнира серии АТР-1000 в Цинциннати.
Владимир Кириченко
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Теги

Новак Джокович Горан Иванишевич

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