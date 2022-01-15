Маррей не сумел завоевать первый титул с 2019 года, уступив россиянину

Аслан Каратцев в двух партиях обыграл бывшую первую ракетку мира

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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей уступил 20 номеру мирового рейтинга Аслану Каратцеву в финале турнира серии ATP 250 в Сиднее – 3:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 32 минуты. За это время Маррей выполнил 5 подач навылет, допустил столько же двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-поинта из пяти возможных. Его соперник сделал 4 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 3 гейма на приеме.

A *stunning* performance



Championship point as @AsKaratsev defeats Murray in Sydney! pic.twitter.com/0ofkiq0D3u — Tennis TV (@TennisTV) January 15, 2022

Финал турнира в Аделаиде стал первым для Маррея с 2019 года. Несмотря на поражение, он поднимется в мировом рейтинге на 113 место. Что касается Каратцева, то победа позволит ему подняться на рекордное для себя 15 место в мировом рейтинге ATP.

Напомним, 17 января стартует Открытый чемпионат Австралии, где первым соперником Маррея станет Николоз Басилашвили, Каратцева – Хауме Мунар.