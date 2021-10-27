Маррей проиграл Карлосу-Алькарасу на турнире в Вене

В предыдущем круге британец выбил десятую ракетку мира

Фото: АТР

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей проиграл 18-летнему Карлосу-Алькарасу во втором круге турнира серии АТР 500 в Вене – 3:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут. За это время Маррей выполнил 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

Таким образом, Алькарес не только обыграл Маррея, но и взял у него реванш за недавнее поражение на Masters в Индиан-Уэллсе. В следующем раунде испанец сыграет против победителя матча Маттео Берреттини – Николоз Басилашвили.

Отметим, что в предыдущем матче Маррей обыграл десятую ракетку мира Хуберта Хуркача.