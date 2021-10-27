Маррей: «Я играю с металлически бедром. Кто сможет повторить такое?»
Маррей проиграл Карлосу-Алькарасу на турнире в Вене
В предыдущем круге британец выбил десятую ракетку мира
Фото: АТР
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей проиграл 18-летнему Карлосу-Алькарасу во втором круге турнира серии АТР 500 в Вене – 3:6, 4:6.
Матч продолжался 2 часа и 8 минут. За это время Маррей выполнил 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.
Таким образом, Алькарес не только обыграл Маррея, но и взял у него реванш за недавнее поражение на Masters в Индиан-Уэллсе. В следующем раунде испанец сыграет против победителя матча Маттео Берреттини – Николоз Басилашвили.
Отметим, что в предыдущем матче Маррей обыграл десятую ракетку мира Хуберта Хуркача.
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