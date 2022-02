Маррей удачно стартовал на турнире в Дохе, отомстив своему обидчику с Australian Open

Фото: Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей удачно стартовал на турнире серии ATP 250 в Дохе, обыграв японского теннисиста Таро Даниэля – 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 20 минут. За это время Маррей выполнил 4 подачи навылет, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов. Его соперник сделал 2 эйса, допустил столько же двойных ошибок и выиграл 1 гейм на приеме.

Матч с японцем был принципиальным для Маррея, потому что меньше месяца назад он уступил ему во втором круге Australian Open.

