«Сколько везения у этого человека?» Марченко проиграл в финале квалификации турнира в Дохе

Украинский теннисист еще имеет шанс сыграть в основной сетке соревнований ATP

Фото: ФТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко не сумел пробиться в основную сетку турнира серии ATP 250 в Дохе, уступив в финале квалификации Йозефу Ковалику – 1:6, 6:7(8).

После разгромно проигранного первого сета, украинец сумел во втором повести со счетом 4:1, однако затем уступил четыре гейма кряду, и его соперник подавал на матч. Марченко сделал обратный брейк, а позже дело дошло до тай-брейка, где Илья практически все время вел в счете и даже имел два сет-бола, однако оба не реализовал.

После обидно проигранного очка при счете 8:8 (Ковалик попал в самую линию, из-за чего украинец сорвал удар) Марченко выкрикнул: «Сколько везения у этого человека сегодня?».

Всего теннисисты провели на корте 1 час и 50 минут. За это время Марченко выполнил 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 5 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 4 брейк-поинта.

Тем не менее, Марченко еще имеет шанс попасть в основную сетку. Накануне стало известно, что с соревнований снялся серб Филип Краинович. Его место займет, кто-то из проигравших в квалификации, так называемый «лаки-лузер».