Маррей впервые сыграл после Wimbledon, обыграв Гаске

Фото: пресс-служба турнира

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей с победы стартовал на турнире серии Masters в Цинциннати. Британец обыграл 53-го номера мирового рейтинга Ришара Гаске со счетом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 52 минуты. За это время Маррей выполнил 14 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

2019 Cincinnati R1: Gasquet d. Murray 6-4 6-4

2021 Cincinnati R1: Murray d. Gasquet 6-4 6-4



In a repeat of his first match post-resurfacing surgery, @andy_murray gets it done in straights!#CincyTennis pic.twitter.com/o7rb1OyfWr