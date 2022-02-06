Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки
Маррей: «Я не планирую выступать на грунте в этом сезоне»
Британец намерен подготовиться к Wimbledon
Энди Маррей / фото - tennishead.net
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей заявил Sky Sports, что пропустит весь грунтовый сезон, включая Roland Garros.
«Сейчас я не планирую выступать на грунте в этом сезоне. Последние пару лет у меня были проблемы со здоровьем, и на грунте все только усугублялось. Я поговорил со своей командой, и мы решили, что пока я здоров, лучше не рисковать.
Речь идет не о том, чтобы больше никогда не играть на грунте, пока мы говорим только об этом сезоне. В прошлом году я чуть не пропустил Wimbledon и весь травяной сезон, поэтому сейчас решил поберечься. Я все равно постараюсь сохранить соревновательный тонус, не собираюсь ничего не делать в этот период. Таков мой план на данный момент. Надеюсь, я хорошо подготовлюсь к травяному сезону».
Энди Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки.
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