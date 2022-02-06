Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Маррей: «Я не планирую выступать на грунте в этом сезоне»

Британец намерен подготовиться к Wimbledon
Теннис ATP
06 февраля 20:10
Маррей: «Я не планирую выступать на грунте в этом сезоне»
Энди Маррей / фото - tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей заявил Sky Sports, что пропустит весь грунтовый сезон, включая Roland Garros.

«Сейчас я не планирую выступать на грунте в этом сезоне. Последние пару лет у меня были проблемы со здоровьем, и на грунте все только усугублялось. Я поговорил со своей командой, и мы решили, что пока я здоров, лучше не рисковать.

Речь идет не о том, чтобы больше никогда не играть на грунте, пока мы говорим только об этом сезоне. В прошлом году я чуть не пропустил Wimbledon и весь травяной сезон, поэтому сейчас решил поберечься. Я все равно постараюсь сохранить соревновательный тонус, не собираюсь ничего не делать в этот период. Таков мой план на данный момент. Надеюсь, я хорошо подготовлюсь к травяному сезону».

Энди Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энди Маррей Roland Garros Wimbledon

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки
Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки
Теннис ATP
05 февраля 22:51
Маррей получил еще две wild card февральские турниры
Маррей получил еще две wild card февральские турниры
Теннис ATP
03 февраля 13:58
Синнер и Медведев не сыграют на турнире в Роттердаме. Известны причины
Синнер и Медведев не сыграют на турнире в Роттердаме. Известны причины
Теннис ATP
03 февраля 13:00
Маррей – о вылете с Australian Open: «Тяжелое поражение, я очень разочарован»
Маррей – о вылете с Australian Open: «Тяжелое поражение, я очень разочарован»
Теннис Grand Slam
20 января 18:11
Экс-первая ракетка мира остался за бортом Australian Open
Экс-первая ракетка мира остался за бортом Australian Open
Теннис Grand Slam
20 января 12:23
Маррей в пяти сетах добыл путевку во второй раунд Australian Open
Маррей в пяти сетах добыл путевку во второй раунд Australian Open
Теннис Grand Slam
18 января 10:25

Новости: Теннис

Бублик: «Я проиграл четыре финала, а пятый выиграл у отличного игрока»
Бублик: «Я проиграл четыре финала, а пятый выиграл у отличного игрока»
ATP
06 февраля 22:30
Циципас: «Я не думаю о поражении от Медведева»
Циципас: «Я не думаю о поражении от Медведева»
Grand Slam
06 февраля 21:25
Маррей: «Я не планирую выступать на грунте в этом сезоне»
Маррей: «Я не планирую выступать на грунте в этом сезоне»
ATP
06 февраля 20:10
Сачко с «баранкой» вышел в финал квалификации турнира во Франции
Сачко с «баранкой» вышел в финал квалификации турнира во Франции
ATP
06 февраля 19:58
Соуза стал триумфатором турнира в Индии
Соуза стал триумфатором турнира в Индии
ATP
06 февраля 18:03
Бублик завоевал свой первый титул ATP, в финале разобравшись со Зверевым
Бублик завоевал свой первый титул ATP, в финале разобравшись со Зверевым
ATP
06 февраля 17:35
Зверев: «В этот раз со мной на Australian Open не было родителей и девушки»
Зверев: «В этот раз со мной на Australian Open не было родителей и девушки»
Grand Slam
06 февраля 17:30
Хуан Мартин Дель Потро хочет завершить карьеру уже в феврале
Хуан Мартин Дель Потро хочет завершить карьеру уже в феврале
ATP
06 февраля 11:50
Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки
Маррей будет готовиться к Роттердаму под руководством тренера Стэна Вавринки
ATP
05 февраля 22:51
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
18
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
10
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
6
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
7
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Все новости