Маррей: «Я не планирую выступать на грунте в этом сезоне»

Энди Маррей / фото - tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей заявил Sky Sports, что пропустит весь грунтовый сезон, включая Roland Garros.

Речь идет не о том, чтобы больше никогда не играть на грунте, пока мы говорим только об этом сезоне. В прошлом году я чуть не пропустил Wimbledon и весь травяной сезон, поэтому сейчас решил поберечься. Я все равно постараюсь сохранить соревновательный тонус, не собираюсь ничего не делать в этот период. Таков мой план на данный момент. Надеюсь, я хорошо подготовлюсь к травяному сезону».